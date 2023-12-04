В аэропорту Новосибирска задерживается прилет 10 рейсов

Это связано с неблагоприятными метеоусловиями в пунктах вылета

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Прилет 10 рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево по причинам неблагоприятных метеоусловий в аэропортах вылета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Толмачева.

"В основном [причина] - по метеоусловиям <...>. Новокузнецк, Кемерово - метель", - сказала собеседница агентства.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, в настоящий момент в Новосибирске задерживается вылет рейса в Кемерово, прилет бортов из Нижневартовска, Якутска, Владивостока, Читы, Хабаровска, Новокузнецка, Мирного, Магадана, Красноярска и Сочи.

В Новосибирске в понедельник в первой половине дня ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, 10-15 м/с. Температура воздуха утром минус 6 - минус 8 градусов, в течение дня прогнозируется понижение. На дорогах местами гололедица.