Во Владивостоке на стройплощадке жилого комплекса произошел пожар

Площадь возгорания составила около 100 кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. На стройплощадке жилого комплекса во Владивостоке произошел пожар. К настоящему времени возгорание локализовали на площади около 100 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

"В 13:34 (06:34 мск) пожар локализован на площади около 100 кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании на парковке в строящемся многоквартирном доме на Океанском проспекте поступило в 13:10 (06:10 мск). На момент прибытия пожарных горели стройматериалы, шел густой черный дым. В тушении задействовано 5 единиц пожарной техники и 19 человек личного состава.

По факту пожара прокуратура Владивостока организовала проверку. "Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при проведении строительных работ, в том числе качеству и огнестойкости материалов, используемых при возведении объекта, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Приморья. Уточняется, что на стройплощадке горели пенополистирол и битум.