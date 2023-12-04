В Подмосковье в ДТП с двумя фурами погиб человек

Авария произошла на 50-м км ЦКАД

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Две фуры столкнулись на ЦКАД в Подмосковье. В результате ДТП один человек погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, грузовой автомобиль совершил попутное столкновение с грузовой автомашиной, после чего они сложились и их развернуло. В результате ДТП мужчина - виновник [инцидента] - скончался", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что ДТП произошло на 50-м км ЦКАД. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.