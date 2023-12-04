РБК: похитивших у Wildberries 385 млн рублей мошенников привлекли к ответственности

По словам представителя компании, они получили разные сроки наказания, включая лишение свободы на срок до пяти лет

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Суды вынесли приговоры 9 из порядка 50 человек, участвовавших в мошеннической схеме, в результате действий которых со счетов компании Wildberries в 2021 году было похищено более 385 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

По его словам, девяти участникам преступления был вынесен приговор - они получили разные сроки наказания, включая лишение свободы на срок до пяти лет. Еще пятерым мошенникам предъявлено обвинение. Отмечается, что все осужденные должны будут возместить ущерб компании.

Собеседник РБК рассказал, что суды проходят в городах совершения преступления: четверо преступников были осуждены в Москве, трое - в Казани, двое - в Чувашии. Он добавил, что организаторы мошеннической схемы ранее были судимы, а некоторые группы других участников состоят из супругов и близких родственников.

Представитель маркетплейса подчеркнул, что личности всех мошенников установлены, расследование уголовного дела продолжается.

С апреля по май 2021 года мошенники вывели с онлайн-площадки Wildberries более 350 млн рублей посредством фиктивных покупок. Компания сразу же обратилась в правоохранительные органы. Там ТАСС сообщали о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.