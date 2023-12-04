В ДТП в ХМАО пострадали четыре человека

По данным регионального управления ГИБДД, авария произошла в поселке Нижнесортымский

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 декабря. /ТАСС/. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в поселке Нижнесортымский Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа. В аварии четыре человека получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Югре.

"В поселке Нижнесортымский Сургутского района 20-летний водитель ВАЗ, по предварительным данным, во время обгона в запрещенном для этого месте столкнулся с автобусом, ехавшим во встречном направлении", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате аварии водитель легковушки и трое его пассажиров получили травмы. При этом мужчина не имел права на управление транспортным средством.