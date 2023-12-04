Поселки в Горловке частично обесточены после обстрелов со стороны ВСУ

Как сообщил мэр города Иван Приходько, также в жилом массиве Комсомолец получили повреждения дом и летняя кухня

ТАСС, 4 декабря. Четыре поселка в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) остались без электроснабжения после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Иван Приходько.

"Обстрелом украинских нацистов обесточены поселки шахты им. Н. А. Изотова, шахты "6/7", ртутного комбината, Стальсбыт (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.

По данным республиканского министерства угля и энергетики, без электроснабжения находятся 5,6 тыс. бытовых потребителей. "Аварийно-восстановительные работы будут завершены, как только позволит обстановка", - сообщили в министерстве.

Мэр рассказал, что в результате обстрелов в жилом массиве Комсомолец повреждения получили дом и летняя кухня, также уничтожены гараж и два автомобиля.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел поселка велся из ствольной артиллерии калибра 155 мм.