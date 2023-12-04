В Приангарье сгорела сельская школа, которая была на ремонте по федеральной программе

Площадь пожара составила 600 кв. м

ИРКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Сельская школа почти на 90 учеников, находившаяся на капитальном ремонте по федеральной программе, сгорела в Иркутской области. Площадь пожара составила 600 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Пожар в здании школы в поселке Хребтовая Нижнеилимского района ликвидирован на площади 600 кв. м. Сегодня на месте пожара начнут работать дознаватели МЧС России для установления причины и обстоятельств случившегося. Представители администрации муниципального образования сообщают, что здание находилось на капремонте, на учебный процесс пожар не повлиял", - говорится в сообщении.

В аккаунте администрации Нижнеилимского района во "ВКонтакте" сообщалось, что капремонт в школе начался в феврале по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования", работы были рассчитаны на год. Из федерального бюджета было выделено более 70 млн рублей. На время ремонта учебный процесс для 87 учеников школы организовали в детском саду и клубе.

Депутат заксобрания Иркутской области от этого района Татьяна Молостова в своем Telegram-канале сообщила, что пожар полностью уничтожил один из корпусов, в нем планировали разместить детский сад. Второй корпус, в котором в ближайшее время должны были запустить учебный процесс, частично поврежден. "С подрядчиком и представителями местной администрации определили шаги по преодолению последствий", - добавила депутат.

Пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева сообщила, что здание школы будет восстановлено. В результате возгорания серьезно повреждено порядка 30% здания. Первоочередные задачи - установить причину возгорания, рассчитать сумму ущерба, определить источники финансирования и план мероприятий по восстановлению.