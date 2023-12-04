На Сахалине коммунальная авария обесточила 14 улиц города Поронайска

Точное число пострадавших потребителей пока не уточняется

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Авария на сетях в понедельник частично нарушила энергоснабжение 14 улиц города Поронайска на Сахалине, сообщили ТАСС в филиале "Распределительные сети".

"Аварийное отключение с 11:33 (03:33 мск)", - сообщили в компании.

Точное количество пострадавших потребителей пока не уточняется. Известно, что электричество отсутствует примерно в 150 многоквартирных домах. Также авария затронула центральную районную больницу, котельную № 5, канализационную насосную станцию, физкультурно-оздоровительный комплекс "Арена", лыжную базу.