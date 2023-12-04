В Японии на месте падения конвертоплана Osprey обнаружили тела пяти членов экипажа

Японские и американские специалисты продолжают поисковую операцию, передает NHK

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Тела, предположительно, пяти членов экипажа американского конвертоплана Osprey, потерпевшего крушение на прошлой неделе, обнаружены в ходе проведения поисковой операции на юго-западе Японии. Об этом сообщил телеканал NHK.

Также водолазы, как отмечается, смогли обнаружить обломки конвертоплана. В настоящее время японская и американская стороны проводят выяснение деталей этой информации. Поисковая операция проводится совместными усилиями ВС США и Сил самообороны Японии.

Osprey CV-22 разбился примерно в 1 км от побережья острова Якусима 29 ноября. На борту находились восемь человек, один из которых, как сообщалось, погиб. Разбившийся конвертоплан приписан к американской базе Ёкота в пригороде Токио и совершал перелет с базы Ивакуни (префектура Ямагути) на базу Кадена (префектура Окинава). По словам очевидцев, во время падения из одного двигателя вырывалось пламя.

За годы эксплуатации с американскими конвертопланами произошло множество инцидентов. В 2012 году два Osprey разбились в американском штате Флорида и в Марокко, в 2016-м инцидент случился в зоне Персидского залива: тогда погиб морской пехотинец. В августе 2017 года конвертоплан потерпел крушение у восточного побережья Австралии. 27 августа этого года на севере Австралии разбился V-22 Osprey, три американских морских пехотинца погибли, еще пять были госпитализированы с тяжелыми травмами. Конвертоплан, на борту которого находились 23 морпеха, участвовал в маневрах Predator's Run.