В Новосибирске возбудили дело о халатности из-за разрушения памятников архитектуры

По данным СК региона, несколько сотрудников Госинспекции по охране объектов культурного наследия области не осуществляли свои обязанности по своевременному обследованию и оценке состояния памятников

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбудили в Новосибирске из-за необеспечения сохранности архитектурных памятников на территории бывшего военного городка, располагающегося в одном из районов города. Об этом сообщили в управлении СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников инспекции по охране объектов культурного наследия регионального значения Новосибирской области на территории военного городка №17", - говорится в сообщении.

Установлено, что с 2015 года по настоящее время неустановленными должностными лицами из числа сотрудников Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области не осуществлялись служебные обязанности по своевременному обследованию, оценке, осуществлению контрольно-надзорных мероприятий памятников, в результате которых объекты культурного наследия находятся в неудовлетворительном состоянии, часть жилых домов с износом более 70% не включена в программу капитального ремонта.

"В настоящее времени следователями производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств реконструкции объектов культурного наследия", - добавили в СК.

Военный городок №17, к строительству которого приступили в начале XX века, находится в Октябрьском районе Новосибирска. Более 30 зданий на его территории признаны памятниками регионального значения. В августе 2021 года в Минобороны РФ сообщили о том, что глава министерства Сергей Шойгу принял решение о передаче неиспользуемого в интересах ведомства земельного участка региону после обращения губернатора Новосибирской области. Однако позднее передача была приостановлена.