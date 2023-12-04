В Югре женщина избила до смерти своего малолетнего сына

По данным следствия, она находилась в состоянии алкогольного опьянения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы города Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа, которая подозревается в убийстве в состоянии алкогольного опьянения своего малолетнего сына. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Югре.

"Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) в отношении 39-летней жительницы города Лангепаса". Женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

По данным следствия, женщина в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома № 74 по улице Ленина в Лангепасе избила своего сына. От полученных травм он умер на месте происшествия.