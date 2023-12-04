В Новосибирске вынесли приговор двум застройщикам за мошенничество на 150 млн рублей

Их жертвами стали 146 человек

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Двоих бывших руководителей компаний в Новосибирске приговорили к четырем годам колонии за мошенничество в долевом строительстве на сумму более 150 млн рублей. Их жертвами стали 146 человек и 4 организации, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

"Суд назначил каждому наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. <…> От действий осужденных пострадали 146 граждан и 4 организации, которым причинен ущерб в размере более 150 млн рублей", - говорится в сообщении.

Фигурантов - бывших руководителей компаний "Базис-строй" и "Альянсрегионстрой" - осудили по статьям о мошенничестве и причинении имущественного ущерба (чч. 3 и 4 ст. 159, чч. 1 и 2 ст. 165 УК РФ). Деньги они привлекали под видом договоров участия в долевом строительстве в поселке Верх-Тула под Новосибирском. В 2017 году строительство было фактически остановлено, однако они продолжали обманывать дольщиков до 2021 года.