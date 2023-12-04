В Калмыкии после ДТП сгорели два грузовика

Погиб один из водителей

ЭЛИСТА, 4 декабря. /ТАСС/. Два грузовика сгорели после столкновения на трассе Р-22 "Каспий" в Калмыкии, один водитель погиб. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по республике.

"На 185-м км автодороги Р-22 "Каспий" произошло столкновение двух грузовых транспортных средств - Scania и "Камаз". В результате столкновения произошло возгорание автомобилей, водитель автомашины Scania от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб, следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.