Мосгорсуд оставил в силе приговор женщине, сбившей насмерть мать с ребенком

Обвиняемую приговорили к девяти годам колонии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор Наталье Украинской, получившей девять лет колонии за то, что в состоянии наркотического опьянения насмерть сбила мать с ребенком на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом отклонена жалоба защиты осужденной, приговор признан законным, он вступил в силу", - сказала собеседница агентства.

В конце ноября 2022 года у дома 12 по улице Свободы Наталья Украинская, управляя автомобилем Kia в состоянии наркотического опьянения, не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила женщину и двух ее маленьких детей, один из которых находился в коляске. Мать и один из детей погибли, второй ребенок был госпитализирован.

Женщина-водитель была задержана. Экспертиза показала, что в момент ДТП она была в состоянии наркотического опьянения.