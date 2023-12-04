В Донецке при сбросе взрывчатки с беспилотника ВСУ пострадала женщина

По информации оперативных служб региона, украинские войска сбросили взрывоопасный предмет в Куйбышевском районе

ДОНЕЦК, 4 декабря. /ТАСС/. Женщина ранена в Куйбышевском районе Донецка при сбросе взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника, сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР.

"В Куйбышевском районе в результате сброса ВОП с дрона ранена женщина 1991 года рождения", - сообщили в оперативных службах.

По данным представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет в 10:30.