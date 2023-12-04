В Москве перед судом предстанет подросток, который поджег сверстника на детской площадке

Потерпевший умер в больнице

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который в июне этого года поджег своего сверстника на детской площадке на юго-западе Москвы, передано в суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Прокуратура Юго-Западного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15-летнего жителя столицы. Он обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). <...> Уголовное дело направлено в Зюзинский районный суд Москвы", - говорится в сообщении. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.

Установлено, что 5 июня подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью ранее знакомого сверстника и поджег его на детской площадке в Чечерском проезде. Потерпевший получил множественные ожоги разной степени и умер в больнице.

Ранее в пресс-службе ГСУ СК России по Москве сообщали, что в ходе расследования уголовного дела допрошены более 40 свидетелей, проведены судебно-медицинская, амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая, дактилоскопическая и другие экспертизы. Выводы экспертов в совокупности с другими доказательствами полностью изобличают обвиняемого в совершенном преступлении. Сам же подросток свою вину не признал.