В Херсонской области сообщили о ранении двух сотрудников МЧС из-за удара дрона ВСУ

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко уточнил, что накануне атаке дрона подвергся мирный житель поселка Рогачики

ГЕНИЧЕСК, 4 декабря. /ТАСС/. Два сотрудника МЧС РФ получили тяжелые ранения в результате атаки украинских военных, запустивших дрон в Алёшки Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Уже сегодня дрон ВСУ под Алешками атаковал машину МЧС. Тяжелые ранения получили двое пожарных", - написал он в своем Telegram-канале.

Алексеенко уточнил, что накануне атаке дрона подвергся мирный житель поселка Рогачики. "Вчера вечером "Газель" обычного крестьянина из пос. Рогачики попала под удар на дороге у Каир - на самом берегу Днепра. Выжил он просто чудом. С тяжелыми осколочными ранениями спины, головы, шеи мужчину успели доставить в больницу. Врачи делают все возможное, чтобы его спасти", - отметил председатель правительства.

По его данным, 78 человек, в том числе 6 детей, погибли, еще 485 получили ранения в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ с начала года. "Цифры просто чудовищные. Если раньше в основном погибали от минометных и артобстрелов, то теперь все больше жертв вот таких ударов с неба. Когда дронами-камикадзе осознанно жгут любые машины на дорогах и улицах", - уточнил он.