4 декабря, 09:46,
обновлено 4 декабря, 10:03
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили о ранении двух сотрудников МЧС из-за удара дрона ВСУ

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко уточнил, что накануне атаке дрона подвергся мирный житель поселка Рогачики

ГЕНИЧЕСК, 4 декабря. /ТАСС/. Два сотрудника МЧС РФ получили тяжелые ранения в результате атаки украинских военных, запустивших дрон в Алёшки Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Уже сегодня дрон ВСУ под Алешками атаковал машину МЧС. Тяжелые ранения получили двое пожарных", - написал он в своем Telegram-канале.

Алексеенко уточнил, что накануне атаке дрона подвергся мирный житель поселка Рогачики. "Вчера вечером "Газель" обычного крестьянина из пос. Рогачики попала под удар на дороге у Каир - на самом берегу Днепра. Выжил он просто чудом. С тяжелыми осколочными ранениями спины, головы, шеи мужчину успели доставить в больницу. Врачи делают все возможное, чтобы его спасти", - отметил председатель правительства.

По его данным, 78 человек, в том числе 6 детей, погибли, еще 485 получили ранения в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ с начала года. "Цифры просто чудовищные. Если раньше в основном погибали от минометных и артобстрелов, то теперь все больше жертв вот таких ударов с неба. Когда дронами-камикадзе осознанно жгут любые машины на дорогах и улицах", - уточнил он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область