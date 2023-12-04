На нескольких улицах в центре Тюмени произошло аварийное отключение электричества

Причина инцидента выясняется

ТЮМЕНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Центральные улицы Тюмени остались без света из-за аварийного отключения электричества, об этом сообщили в пресс-службе Сибирско-Уральской энергетической компании.

В социальных сетях распространилась информация о том, что света нет в домах на улицах в центре города: Герцена, Камышинской, Кирова, Крупской, Ленина, Семакова, Урицкого, Челюскинцев, Республики, Володарского, Тургенева, Хохрякова.

"Произошло аварийное отключение кабельной линии 10 кВ, причина выясняется. Незамедлительно были направлены оперативно-выездные бригады, работают", - сообщили в компании.

Еще одно аварийное отключение произошло 4 декабря: по данным местных СМИ, под отключение попали около 200 домов на Червишевском тракте на улицах Федюнинского, Полевой, Чернышевского, Демьяна Бедного, Самарцева, Ставропольской, Гастелло, а также в деревне Ожогина. Как сообщили в пресс-службе Сибирско-Уральской энергетической компании, около 12:00 (10:00 мск) всех перезапитали по резервной схеме, подача электричества была восстановлена.