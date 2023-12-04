Одному из потерпевших по делу Абызова выплатили ущерб

Он отказался от иска к подсудимым

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Один из потерпевших по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе и легализации денег, полученных преступным путем, отозвал свой иск в связи с выплатой ему ущерба, передает корреспондент ТАСС из зала Преображенского суда Москвы, где в понедельник начались прения сторон.

"Поступило в суд заявление от потерпевшего Рубцова с отзывом гражданского иска о возмещении вреда на сумму более 600 тыс. рублей. Принять отказ, прекратить производство по гражданскому иску", - говорится в определении судьи.

Михаил Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Кроме него по делу проходят Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признаны миноритарии компаний "Сибэко", РЭС, а также ФГУП "Алмазювелирэкспорт". Следствие установило, что в результате противоправных действий фигурантов было похищено более 4 млрд рублей.

В октябре 2021 года Гагаринский суд Москвы по гражданскому иску Генпрокуратуры обратил в доход государства более 32 млрд рублей Абызова.