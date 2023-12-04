В Калужской области возбудили уголовное дело о незаконной регистрации

По версии полицейских, местная жительница организовала незаконное пребывание 240 иностранных граждан на территории РФ

КАЛУГА, 4 декабря. /ТАСС/. Жительница Обнинска с помощью знакомых организовала фиктивный миграционный учет для 240 иностранцев. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация незаконной миграции). По версии полицейских, местная жительница 1976 года рождения в период с марта по ноябрь текущего года организовала незаконное пребывание 240 иностранных граждан в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Женщина с помощью знакомых искала иностранцев, которым необходима фиктивная регистрация, оказывала им содействие в оформлении документов. Затем граждане вставали на миграционный учет, они были зарегистрированы по месту жительства трех жителей Обнинска. "Заведомо зная, что принимающие стороны не намеревались предоставлять помещения для фактического пребывания иностранцев, подозреваемая получала за свои услуги денежное вознаграждение", - уточнили в ведомстве.