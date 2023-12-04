В Удмуртии экс-замгендиректора авиапредприятия осудили на 12 лет за коррупцию

Ее признали виновной в получении взяток, коммерческих подкупах, мошенничестве и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности

ТАСС, 4 декабря. Суд в Удмуртии признал бывшего заместителя гендиректора одной из авиакомпаний виновной в получении взяток, коммерческих подкупах, мошенничестве и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы со штрафом в 17 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 54-летней бывшего заместителя гендиректора акционерного общества. Она признана виновной в совершении девяти преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), п. "а", "в" ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). <…> Приговором суда виновной назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 17 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как установил суд, женщина занимала должность заместителя генерального директора по персоналу и общим вопросам акционерного общества, являющегося государственным предприятием в сфере авиаперевозки пассажиров. В период с 2015 по 2018 год она получала взятки и коммерческие подкупы от представителей других коммерческих структур. Взамен злоумышленница, в частности, оказывала содействие в заключении договоров, быстрой оплате сделок, беспрепятственном составлении актов о приеме выполненных работ и оказанных услуг. Также она не допускала к коммерческим взаимоотношениям с авиапредприятием конкурентов этих фирм.

Кроме того, путем фальсификации финансовых документов и актов выполненных работ женщина присвоила 388 тыс. рублей компании в качестве оплаты мнимых сделок. "Используя предоставленные служебные полномочия в корыстных целях, женщина различными способами незаконно вмешивалась в финансово-хозяйственную деятельность конкурентов организаций-взяткодателей, в том числе не обеспечивая им оплату поставленных товаров", - добавили в СК.

Общая сумма незаконно полученных вознаграждений составила 5,4 млн рублей рублей.

Как добавили в управлении, в ходе расследования дела на имущество подозреваемой, в том числе на транспортное средство и три объекта недвижимости, наложили арест. Объем уголовного дела составил 61 том.