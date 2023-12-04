Более 123 тыс. жителей Ульяновска остались без воды из-за аварийных работ

Кроме того, в зону отключения попали 19 социально значимых объектов

УЛЬЯНОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Холодное водоснабжение приостановлено в Железнодорожном районе Ульяновска из-за аварийных работ, в зону отключения попали более 123 тыс. человек, в том числе свыше 24 тыс. детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"4 декабря в ОДС ГУ МЧС России по Ульяновской области поступила информация об отключении холодного водоснабжения в Железнодорожном районе. Без холодного водоснабжения остались 3 100 многоквартирных домов, 700 жилых домов, <…> 123 747 человек, из них 24 749 детей", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в зону отключения попали 19 социально значимых объектов. В том числе семь средних общеобразовательных школ, детская школа искусств, а также 11 детских садов.

По информации предприятия "Ульяновскводоканал", отключение водоснабжения связано с проведением аварийных работ на водопроводе диаметром 400-500 мм на улице Варейкиса. Предполагается, что водоснабжение будет восстановлено после 23:00 по местному времени. В сообщении предприятия также говорится, что на пониженном давлении находится водоснабжение домов в поселках Винновка и Кожкомбината.