Завершено следствие по делу мужчины, убившего своих родителей в Подмосковье

Обвиняемый сам явился в правоохранительные органы, сознавшись и раскаявшись в совершении преступления

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, жестоко убившего в Подмосковье своих родителей и пытавшегося скрыть причастность к преступлению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Балашихе завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении убийства своих родителей (ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 15 июля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире в Балашихе, во время ссоры со своей матерью ударил ее несколько раз ножом, от полученных ран она умерла. Затем мужчина убил отца. Далее он решил создать видимость убийства родителей другими лицами и навел беспорядок. Также мужчина похитил деньги и золотую цепочку, после чего скрылся. Тела погибших обнаружили соседи.

Спустя некоторое время обвиняемый сам явился в правоохранительные органы, сознавшись и раскаявшись в совершении преступления, после чего был задержан. Однако в ходе предварительного следствия от своих показаний он отказался, говоря, что убийства не совершал. Тем не менее следователь и криминалисты доказали его причастность к двойному убийству.

В областной прокуратуре сообщили ТАСС, что уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.