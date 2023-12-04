Полиция задержала лидера преступной группы из Новгорода

Мужчину обвиняют в 24 эпизодах мошенничества

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возобновил СК России по Новгородской области в отношении лидера организованной группы, находившегося в федеральном розыске с 2008 года, который обвиняется в создании преступного сообщества и 24 эпизодах мошенничества. Он был задержан сотрудниками уголовного розыска в Москве и предъявил документы на имя иностранного гражданина, однако при проведении дактилоскопирования установлена его личность, сообщает пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале.

"Следственными органами СК России по Новгородской области возобновлено производство по уголовному делу, возбужденному в отношении лидера организованной группы, находившегося в федеральном розыске с 2008 года. Мужчина обвиняется в создании преступного сообщества, участии в преступном сообществе и 24 эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. <...> В ходе розыска установлено, что он скрывается на территории Московского региона, где использует несколько поддельных паспортов граждан из стран ближнего зарубежья. При его задержании сотрудниками уголовного розыска в Москве он предъявил документы на имя иностранного гражданина, однако при проведении дактилоскопирования установлена его личность", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, с марта 2004 года по июль 2007-го участниками организованной преступной группы было задействовано около 20 фирм, расположенных на территории Великого Новгорода и Санкт-Петербурга, которые выполняли функции поставщиков и покупателей продукции лесопромышленного комплекса. Используя подставные фирмы и подложные документы, члены организованной преступной группы оформляли фиктивные сделки по продаже изделий лесопромышленного комплекса за рубеж. После чего подавали в налоговые органы декларации, содержащие заведомо ложные сведения, в результате чего у них возникало право на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета России. Сумма налога, подлежащая незаконному возмещению, составила более 27 миллионов рублей, 9 из которых им удалось похитить, а в возмещении остальной суммы налоговым органом было отказано, в связи с чем они не смогли довести свой преступный умысел до конца.

В 2008 году после пресечения преступной деятельности организованной группы были задержаны 10 участников. Однако организатору группы удалось скрыться, он был объявлен в федеральный розыск.