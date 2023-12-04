Экс-руководитель аппарата главы МЧС обжаловал приговор

Вадима Сойникова осудили на семь лет за злоупотребление должностными полномочиями

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший руководитель аппарата главы МЧС РФ Вадим Сойников, осужденный за злоупотребление должностными полномочиями, обжаловал приговор. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступила апелляция на приговор Сойникову. Она будет рассмотрена в Мосгорсуде", - сообщили агентству. Дата заседания пока не назначена.

Ранее Дорогомиловский суд признал Сойникова виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в колонии общего режима. Суд также взыскал с него около 15,5 млн рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного государству. В течение двух лет после освобождения он не сможет занимать руководящие административно-хозяйственные должности. Суд огласил только резолютивную часть приговора.

Согласно материалам дела, Сойников в 2020 году заявил Евгению Зиничеву, который тогда возглавлял МЧС, о необходимости капитального ремонта спорткомплекса центрального аппарата ведомства на улице Ватутина, при этом состояние объекта позволяло ограничиться текущим ремонтом. По версии следствия, Сойников позже организовал работы с использованием дорогостоящих материалов, а также привлек подрядчика, который самоустранился от ремонта после демонтажа старого оборудования. СК считает, что ущерб от действий экс-чиновника составляет около 15 млн рублей.

Сойников возглавлял аппарат Зиничева, погибшего в сентябре 2021 года. В настоящее время аппарат министра как структурное подразделение МЧС ликвидирован, а Сойников уволен из МЧС.