Крушение в Японии стало крупнейшим по числу жертв для Osprey ВС США

Шесть человек погибли в результате трагедии, заявило японское Минобороны

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Число жертв крушения американского конвертоплана Osprey, разбившегося в Японии на прошлой неделе, достигло шести человек. Об этом объявило Министерство обороны Японии.

Ранее спасатели на месте крушения конвертоплана обнаружили тела пяти членов экипажа.

Таким образом это стало самой крупной по числу жертв трагедией с участием Osprey после введения их в полноценную эксплуатацию. При этом в 2000 году, когда Osprey был еще на стадии разработки, крушение аппарата привело к гибели 19 членов экипажа.

Osprey CV-22 разбился примерно в 1 км от побережья острова Якусима 29 ноября. На борту находились восемь человек. Разбившийся конвертоплан приписан к американской базе Ёкота в пригороде Токио и совершал перелет с базы Ивакуни (префектура Ямагути) на базу Кадена (префектура Окинава). По словам очевидцев, во время падения из одного двигателя вырывалось пламя. На данный момент неизвестно, что стало причиной падения конвертоплана.

За годы эксплуатации с американскими конвертопланами произошло множество инцидентов. В 2012 году два Osprey разбились в американском штате Флорида и в Марокко, в 2016-м инцидент произошел в зоне Персидского залива: тогда погиб морской пехотинец. В августе 2017 года конвертоплан потерпел крушение у восточного побережья Австралии. 27 августа этого года на севере Австралии разбился V-22 Osprey, три американских морских пехотинца погибли, еще пять были госпитализированы с тяжелыми травмами. Конвертоплан, на борту которого находились 23 морпеха, участвовал в маневрах Predator's Run.