В Нижневартовске из-за аварии без горячей воды в сильный мороз остались более 10 домов

В настоящее время в городе температура воздуха составляет минус 28 градусов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 декабря. /ТАСС/. Жители более 10 многоквартирных домов в городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа остались без горячего водоснабжения из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

"В городе устраняются последствия порыва сети горячего водоснабжения в 15-м микрорайоне. В подвале дома № 9-Б по улице Чапаева ведутся восстановительные работы - устраняется порыв на транзитной трубе горячего водоснабжения. Инцидент повлек перебои в подаче горячей воды более чем в десять многоквартирных домов", - сказано в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилась информация о коммунальной аварии в городе, в результате которой без горячего водоснабжения остались 15 домов.

По данным "Яндекс.Погоды", в настоящее время в городе температура воздуха составляет минус 28 градусов, которая ощущается как минус 32.