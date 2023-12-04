В Белгородской области задержали четверо мужчин за кражи в зоне с режимом ЧС

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 4 декабря. Сотрудники полиции и ФСБ задержали в Белгородской области трех граждан региона и одного гражданина из страны ближнего зарубежья за серию краж транспортных средств, бытовой техники и других ценных вещей из приграничной зоны, где введен режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Белгородской области.

"По подозрению в совершении преступлений полицейскими при силовой поддержке спецподразделения ФСБ России и СОБР регионального управления Росгвардии задержана группа лиц, в состав которой входили трое жителей региона в возрасте 28, 35 и 41 года и 35-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. <...> Злоумышленники в период с августа по октябрь 2023 года орудовали на территории села Журавлевка Белгородского района, где действует режим ЧС", - говорится в сообщении.

Уточняется, что их добычей стали транспортные средства, бытовая техника, наборы инструментов, одежда и другие ценные вещи. Также у одного из мужчин изъята граната.

В отношении задержанных возбуждены уголовное дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), а также ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Мужчин заключили под стражу.