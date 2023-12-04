В Псковской области в ДТП пострадали четыре человека

Их госпитализировали

ПСКОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Четыре человека пострадали после столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Великолукском районе Псковской области, все они находятся в медучреждении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"По предварительной информации, сегодня на первом километре автодороги Великие Луки - Ушицы Великолукского района водитель Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате ДТП пострадали сами водители, пассажирка в Mitsubishi и пассажирка в Hyundai", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. "На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего", - добавил собеседник агентства.