В Туле нашли тело годовалого ребенка с ножевым ранением

Подозреваемого в убийстве объявили в розыск

ТАСС, 4 декабря. Тело годовалого мальчика с ножевым ранением найдено в квартире в Туле. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело, подозреваемый в убийстве объявлен в розыск, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). Следствием установлено, что 4 декабря 2023 года в квартире, расположенной в Ленинском районе, обнаружено тело малолетнего мальчика 2022 года рождения с ножевым ранением", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что подозреваемый в убийстве установлен, он объявлен в розыск. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.