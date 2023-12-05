В Хабаровске пресекли нелегальный вывоз березы в Китай

Общая стоимость контрабандных лесоматериалов составила 19 млн рублей

ХАБАРОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники таможни предотвратили контрабанду лесоматериалов из березы на 19 млн рублей, сообщили в Дальневосточном таможенном управлении.

"Почти 2 тысячи кубометров лесоматериалов из березы желтой изъяли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни. Лесоматериалы стоимостью 19 млн намеревалась незаконно вывезти за границу компания из Хабаровска", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что товары хотели незаконно экспортировать в Китай. При их декларировании компания предоставила в таможенные органы документы с недостоверными сведениями: в частности, фиктивные счет-фактуры, договоры купли-продажи, сведения о перевозках лесопродукции от мест заготовки до железнодорожной станции, что не подтвердилось данными из системы "Платон".

"Оперативные сотрудники выяснили, что для вывоза лесоматериалов в Китай руководитель компании и его заместитель приобретали документы у сторонних организаций в целях придания законности происхождения экспортируемых лесоматериалов", - добавляется в сообщении.

В отношении руководителей компании и неустановленных лиц возбуждено два уголовных дела по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу в крупном размере стратегически важных ресурсов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).