В Бурятии два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

Возгорание произошло в поселке Каменск Кабанского района

ТАСС, 5 декабря. Две женщины погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Каменск Кабанского района в Бурятии. Об этом сообщило на своей странице во "ВКонтакте" республиканское агентство ГО и ЧС.

"Эвакуированные женщины были переданы работникам скорой медицинской помощи. По пути в Центральную районную больницу женщины скончались из-за отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание произошло вечером 4 декабря. На место выехали шесть человек и две единицы техники кабанского отряда Государственной противопожарной службы. Очаг возгорания находился в квартире на втором этаже дома. Во время тушения пожарные обнаружили 45-летнюю женщину без сознания на полу в ванной комнате. Еще одна пострадавшая - 73-летняя женщина - находилась в соседней квартире.

Самостоятельно из подъезда эвакуировались 15 человек, еще одного спасли пожарные. Огонь потушили в течение часа. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрического счетчика и старой проводки.