В Находке из-за аварии в 110 домах ограничили подачу тепла

Ведутся ремонтные работы в районе ТЦ "Клен" на проспекте Мира

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Подача тепла ограничена по 110 адресам города Находки в Приморском крае из-за аварии на теплотрассе на проспекте Мира, сообщает пресс-служба администрации города. Завершить ремонтные работы планируется к 18:00 (11:00 мск).

"Ремонтные бригады КГУП "Примтеплоэнерго" продолжают работы по ремонту теплотрассы в районе ТЦ "Клен" на проспекте Мира. По словам специалистов, утечка очень серьезная, достаточно крупный порыв в нижней части трубы. Планируется, что ориентировочно в 18:00 возобновится подача теплоносителя. Температурные параметры будут выравниваться в течение суток", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что под ограничения подачи тепла попали 110 домов на 13 улицах Находки.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья, ведомство проводит проверку по факту аварии. Установлено, что на проспекте Мира произошел порыв магистральной сети теплоснабжения.

"Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при обеспечении населения теплоснабжения, соблюдению сроков устранения последствий аварии, а также уделит внимание своевременности обнаружения проблемы на участке сети и полноте мер, принимаемых для его ремонта", - отметили в пресс-службе.