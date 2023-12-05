Военные Венесуэлы и Франции перехватили судно с 3,5 тонны кокаина

В венесуэльском министерстве внутренних дел сообщили, что корабль задержали в 260 морских милях к юго-западу от острова Барбадос

КАРАКАС, 5 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Венесуэлы в ходе совместной операции с французскими военными перехватили судно, перевозившее 3,5 тонны кокаина. Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел, юстиции и по вопросам мира.

"В ходе совместной операции боливарианского правительства Венесуэлы и Франции было перехвачено судно, перевозившее 3 500 кг кокаина", - отметили в МВД. Там добавили, что в результате разведывательной работы подразделения береговой охраны обеих стран перехватили корабль Don Teófilo в 260 морских милях к юго-западу от острова Барбадос и захватили восемь граждан Венесуэлы.

"В ходе операции были обнаружены 119 свертков с наркотиками общим весом 3 500 кг кокаина. Выяснилось, что судно легально отплыло из штата Сукре [Венесуэла], пройдя соответствующие проверки, поэтому предполагается, что наркотики были приобретены в открытом море с неизвестным местом назначения", - говорится в заявлении.