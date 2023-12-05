На юге Индии из-за ливней погибли не менее семи человек

Сопровождающийся сильными порывами ветра ливень в том числе вызвал разрушение домов и нарушение линий электропередачи

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Проливные дожди, обрушившиеся на юг Индии с приходом циклона "Мичаунг", привели к гибели по меньшей мере семи человек в Ченнаи, столице южного штата Тамилнад. Об этом сообщает газета The Pioneer со ссылкой на спасательные службы.

К гибели жителей привели обрушения домов в результате подтопления некоторых районов города и в его окрестностях.

Сопровождающийся сильными порывами ветра ливень вызвал разрушение домов и нарушение линий электропередачи. Многие дороги и площади города затоплены. В спасательных работах и эвакуации жителей во временные пункты размещения задействованы 5 тыс. человек.

Аэропорт Ченнаи на несколько часов приостановил прием и отправку самолетов. Временно остановлено также движение пригородных поездов и подача электроэнергии в пострадавшие от ливня районы Ченнаи. В городе затруднено движение автомобилей.