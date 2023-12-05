В Иркутске арестовали еще троих фигурантов дела об убийстве подростка на остановке

Таким образом, арестованы все шестеро задержанных

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Суд в Иркутске отправил под стражу еще троих фигурантов уголовного дела об убийстве 15-летнего школьника на остановке.

Таким образом, арестованы все шестеро задержанных, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

"С учетом позиции прокуратуры под стражу на два месяца, то есть до 2 февраля 2024 года включительно, заключены все шесть участников группы: обвиняемый по п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) и пятеро его подельников, обвиняемых в групповом хулиганстве", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник Октябрьский районный суд Иркутска арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве и хулиганстве, и двух сообщников, которые проходят по статье о хулиганстве. Возраст фигурантов - от 15 лет до 21 года. По информации СК, они характеризуются отрицательно, некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности.