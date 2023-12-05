В ДНР украинского разведчика приговорили к 23 годам колонии за убийство прохожего

Согласно следствию, в апреле 2022 года Алексей Волошенюк по приказу командира расстрелял случайного прохожего мужчину, который погиб на месте от полученных ранений

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил 29-летнего разведчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Волошенюка к 23 годам колонии строгого режима за расстрел мирного жителя Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего старшего разведчика 1-го отделения разведывательного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Алексея Волошенюка. Он обвиняется по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической или идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, в апреле 2022 года Волошенюк по приказу командира расстрелял случайного прохожего мужчину. Преступление было совершено на улице Зеленогорской в Мариуполе, где ВСУ оборудовали боевые позиции. От полученных ранений 61-летний мужчина погиб на месте.