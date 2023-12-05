Обвиняемый в организации убийства президента Гаити признал свою причастность к покушению

Жозефу Винсену грозит пожизненное заключение

ГАВАНА, 5 декабря. /ТАСС/. Имеющий гражданства США и Гаити 57-летний Жозеф Винсен, обвиняемый правоохранительными органами США в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, признал свою вину. Об этом сообщает агентство Reuters.

Винсен, бывший информатором Управления по борьбе с наркотиками США, был арестован через несколько дней после нападения вместе с другим американцем гаитянского происхождения Джеймсом Солажем. Оба мужчины изначально заявляли, что заговорщики наняли их в качестве переводчиков. Винсен признал, что оказывал материальную поддержку заговорщикам, а также консультировал их по поводу политической ситуации и организовывал встречи с ключевыми общественными лидерами.

Жозефу Винсену грозит пожизненное заключение, приговор будет вынесен 9 февраля.

7 июля 2021 года Моиз был смертельно ранен во время нападения на его резиденцию, огнестрельные ранения также получила супруга президента. Позднее власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть из которых арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.