В Хабаровске пресекли продажу незадекларированных шуб на 17,1 млн рублей

Таможенники обнаружили 312 меховых изделий китайского производства без документов

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Таможенники в Хабаровске пресекли нелегальную реализацию шуб и дубленок на 17,1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Хабаровской таможни.

"При проверке магазина, специализирующегося на продаже верхней одежды, таможенники обнаружили 312 меховых изделий (шубы, дубленки) китайского производства общей рыночной стоимостью 17,1 млн рублей. Документы, подтверждающие декларирование меховых изделий, разрешающие выпуск товаров в свободное обращение и реализацию на внутреннем рынке, хозяйка магазина предоставить не смогла", - говорится в сообщении.

Было установлено, что одежда из норки, енота, лисицы, ввезенная на территорию ЕАЭС, предпринимательница в таможенных органах не декларировала и таможенные пошлины в отношении них не уплачивала. Товар изъяли. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Хозяйка мехового салона впоследствии признала вину, задекларировала товары и заплатила в бюджет государства таможенные платежи в размере 2,7 млн рублей. Шубы и дубленки вернули владелице.