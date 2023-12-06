На Камчатке предупредили о возможных пеплопадах

Речь идет о поселках Усть-Камчатского муниципального района

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке предупредили о подъеме пепла со склона вулкана Шивелуч и возможных пеплопадах в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Днем 6 декабря был зафиксирован подъем ресуспендированного пепла со склона вулкана Шивелуч на высоту до 2 000 м при высоте самого исполина - 3 283 м. Пепловый шлейф распространяется в восточном - северо-восточном направлении в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. Однако при изменении направления ветра не исключается оседание незначительного количества пепла в поселках Усть-Камчатского муниципального района", - говорится в сообщении.

Шивелучу присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, это значит, что его активность может нарушить работу двигателей низколетящих самолетов.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек. Возраст Шивелуча - 60-70 тыс. лет. В апреле 2023 года Шивелуч несколько раз выбросил пепел на высоту до 12 км, что является самым мощным выбросом за последние 60 лет.