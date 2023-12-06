Депутат заксобрания Красноярского края третьего созыва погиб в автокатастрофе

В аппарате регионального парламента выразили соболезнования родным и близким Вячеслава Каминского

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Красноярского края третьего созыва Вячеслав Каминский погиб в автокатастрофе, сообщается в официальном Telegram-канале регионального заксобрания.

"Сегодня ночью в автомобильной катастрофе погиб депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва Вячеслав Каминский. Значительную часть своей жизни он посвятил геологоразведке в нашем регионе. Депутаты и сотрудники аппарата краевого парламента соболезнуют родным и близким Вячеслава Марковича", - говорится в сообщении.

Каминский родился в 1954 году в Запорожье. После окончания Днепропетровского горного института работал инженером-оператором полевой сейсморазведочной партии Богучанской геофизической экспедиции. В 2010 году стал депутатом Енисейского районного совета депутатов. С 2016 по 2021 год был депутатом законодательного собрания края. Входил в состав фракции "Единой России".