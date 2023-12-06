Таможня Литвы задержала контрабандную партию белорусских сигарет на €2 млн

Примерно такую же партию обнаружили на том же КПП в Райгардасе в газовозе 24 ноября

ВИЛЬНЮС, 6 декабря. /ТАСС/. Контрабандная партия белорусских сигарет стоимостью около €2 млн задержана на литовском контрольно-пропускном пункте (КПП) в Райгардасе, через который автотранспорт следует в направлении Гродно. Об этом сообщил таможенный департамент балтийской республики.

"Благодаря рентгеновскому контролю в автоцистерне, водитель которой в документах декларировал, что она пустая, были обнаружены сигареты белорусских марок, стоимость которых оценивается в €2 млн", - говорится в сообщении. Примерно такая же партия была обнаружена на том же КПП в газовозе 24 ноября.

Табачные изделия являются одним из наиболее частых предметов контрабанды. Их стоимость в Литве примерно в 1,5 раза выше, чем в Белоруссии. Согласно социологическим опросам, почти четверть жителей Литвы (24%) терпимо относятся к теневой экономике и готовы приобретать более дешевые товары, попавшие в страну незаконным путем.