В Петербурге возбудили уголовное дело на полицейского за избиение задержанного

По версии следствия, в отделении полиции он избил 56-летнего жителя, которого задержали за мелкое хулиганство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полицейского, который избил задержанного за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу.

"Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении оперативного дежурного дежурной части 25-го отдела полиции УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 25 ноября подозреваемый, находясь в помещении отдела при исполнении служебных обязанностей, нанес множественные удары руками и ногами 56-летнему местному жителю, которого задержали за совершение административного правонарушения. Потерпевшего госпитализировали и оказали ему медицинскую помощь.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, уголовное дело возбудили по результатам проверки, проведенной управлением собственной безопасности главка. С заявлением на полицейского обратился 27 ноября сам пострадавший. Оперативники установили, что его задержали в вестибюле одной из станций метро, где, по сообщению очевидцев, он создавал конфликтные ситуации и вел себя неадекватно. Правонарушителя доставили в отдел полиции для разбирательства, где один из сотрудников и применил в отношении него физическую силу. На задержанного составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), а после он пожаловался на плохое самочувствие. Полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь, которая и отвезла мужчину в больницу.

"При подтверждении вины должностных лиц они понесут наказание в установленном законом порядке", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД. Полицейского задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.