Суд 10 января рассмотрит протокол Моргенштерна за отсутствие маркировки иноагента

Заседание назначили на 09:20 мск

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы 10 января 2024 года проведет заседание по делу рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрит протокол в отношении Моргенштерна, составленный по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (отсутствие маркировки иноагента на постах в соцсетях) в 09:20 мск 10 января", - сказали в суде.

16 ноября Савеловский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 40 тыс. рублей за правонарушение по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иноагентах). За несколько месяцев до этого, 21 июня, тот же суд назначил ему штраф в размере 40 тыс. рублей за отказ указать в соцсетях статус иноагента.

Минюст РФ 6 мая внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента. В качестве обоснования включения его в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd и Украина. Сам рэпер находится за пределами РФ.