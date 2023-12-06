В Чечне в ДТП погиб один человек

Еще четверо пострадали

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. В результате ДТП в Гудермесском районе Чеченской Республики один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по республике.

"На автодороге Гудермес-Виноградное произошло столкновение автомашины марки Toyota Highlander под управлением жителя Гвардейского 1967 года рождения и автомашины марки "ВИС" под управлением 20-летнего жителя Казбековского района Республики Дагестан. В результате ДТП скончался водитель машины "ВИС". В городскую больницу №1 Грозного с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы водитель и три пассажира Toyota Highlander", - говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.