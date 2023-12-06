Защита осужденных врачей из Калининграда обратится в Президиум Верховного суда РФ

Адвокат Камиль Бабасов считает, что в судебном заседании, на котором рассматривалась кассационная жалоба, были допущены нарушения

КАЛИНИНГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Защита врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, осужденных по делу об убийстве младенца в роддоме в Калининграде, обратится в Президиум Верховного суда РФ суд для проверки соблюдения норм права в судебном процессе, в ходе которого была отклонена кассационная жалоба на вынесенный им приговор. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.

Верховный суд РФ 5 декабря отклонил кассационную жалобу адвокатов осужденных и оставил в силе приговор Московского областного суда, по которому Белая и Сушкевич осуждены на 9,5 и 9 лет колонии соответственно.

"Да, мы будем обращаться в Президиум Верховного суда РФ. <...> Даже у нас, у адвокатов, профессиональных участников судопроизводства, возникает недоумение и непонимание, неприятие того факта, что председательствующий по делу может входить к присяжным, давать им наставления, рекомендации, оказывать на них воздействие, высказывая свои суждения о виновности подсудимых. В нашем представлении <…>, если судья высказал свое суждение о виновности лица, то он обязан взять самоотвод, так как он утратил объективность, беспристрастность", - сказал Бабасов.

Нарушения, по словам Бабасова, были допущены в судебном заседании, на котором рассматривалась кассационная жалоба, адвокаты врачей считают, что они недопустимы. "Мы будем добиваться того, чтобы Президиум Верховного суда РФ тоже дал правовую оценку этому", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что защита Сушкевич действует в соответствии с решением своего доверителя. Аналогичные действия, по предварительной информации, планирует и защита Елены Белой. После обращения в Президиум Верховного суда РФ защита врачей намерена обратиться в Конституционный суд РФ. Это зависит от того, какое решение будет принято подзащитными, уточнил адвокат.

Приговор по делу и.о. главного врача родильного дома №4 Калининградской области Белой и анестезиолога-реаниматолога Сушкевич был вынесен в сентябре 2022 года. Мособлсудом действия Белой квалифицированы как организация убийства малолетнего, действия Сушкевич - как исполнение убийства. Согласно данным суда, чтобы не ухудшать показатели статистики медучреждения, узнав о родившемся в тяжелом состоянии младенце, Белая организовала его убийство с помощью Сушкевич, которая ввела ребенку лекарственный препарат в дозировке, в 20 раз превышающей допустимую для новорожденных. В 2020 году их судили в Калининграде по этому же делу. Тогда присяжные вынесли оправдательный вердикт, но решение было отменено, а дело направили на повторное рассмотрение в Мособлсуд, где коллегия присяжных заседателей сочла доказанной вину врачей в гибели ребенка.