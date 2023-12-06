В Югре 20 членов ячейки "Свидетелей Иеговы" получили условные сроки за экстремизм

Также они лишены права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 декабря. /ТАСС/. Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) вынес решение в отношении 20 членов религиозной ячейки "Свидетелей Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Они приговорены к условным срокам от трех до четырех лет, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Сургутский городской суд провозгласил приговор в отношении 20 членов секты "Свидетели Иеговы" и признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.2, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Они приговорены к условным срокам от трех до четырех лет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также они лишены права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций. Рассмотрение дела началось в суде в ноябре 2021 года.

Как сообщалось, с сентября 2017 года по февраль 2019-го обвиняемые на территории Сургута и Сургутского района организовали религиозное объединение, собирали деньги для его финансирования. Им предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации и финансировании экстремистской деятельности. Следователи допросили более 200 свидетелей, проведено свыше 60 судебных экспертиз, осмотрено порядка 300 изъятых предметов и документов. Объем уголовного дела составил 222 тома.

В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал религиозную организацию "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и все входящие в ее структуру местные религиозные организации экстремистскими, ликвидировал и запретил их деятельность на территории страны. В решении суда говорилось о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений "Свидетелей Иеговы" на территории страны, имущество организации суд обратил в доход государства.