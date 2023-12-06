СК направил в суд дело в отношении мужчины, следившего за журналистом Коцем

Как сообщили в ведомстве, также "обвиняемый под обманным предлогом пытался получить от супруги журналиста информацию о его профессиональной деятельности"

МОСКВА, 6 декабря, /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни журналиста. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - отметили в СК.

"По данным следствия, мужчина с 4 по 7 ноября 2023 года скрытно осуществлял наблюдение за жилищем членов семьи журналиста Александра Коца. Также обвиняемый под обманным предлогом пытался получить от супруги журналиста информацию о его профессиональной деятельности. Собранные сведения фигурант передал за вознаграждение соучастнику, отправив в мессенджере Telegram", - сообщили в ведомстве.

Местонахождение злоумышленника было установлено в кратчайшие сроки. В отношении соучастника материалы были выделены в отдельное производство. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установление лица, причастного к совершению преступления.