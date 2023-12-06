В Хельсинки арестовали 14 человек во избежание беспорядков в День независимости

Полиция также досрочно прекратила акцию "Хельсинки без нацистов"

СТОКГОЛЬМ, 6 декабря. /ТАСС/. Полиция города Хельсинки задержала на Центральном железнодорожном вокзале 14 человек, чтобы предотвратить беспорядки, а одно из шествий органы правопорядка прекратили досрочно. Об этом полиция сообщила в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

Власти уточнили, что у 14 задержанных были "обнаружены, помимо прочего, предметы, способные причинить вред другому человеку".

В 16:00 по местному времени (17:00 мск) в Хельсинки начались сразу несколько шествий и демонстраций. Акцию "Хельсинки без нацистов" организаторы без разрешения органов правопорядка начали проводить там, где уже было запланировано другое мероприятие. В результате полиция прекратила несогласованную акцию.

Финляндия в среду отмечает 106 лет независимости, этот день объявлен в стране выходным.