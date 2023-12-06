В псковской больнице умер ребенок

СК возбудил дело

ПСКОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Ребенок умер в детской областной клинической больнице, по факту инцидента следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Псковской области. Власти региона начали проведение экспертизы.

Случай смерти ребенка в детской областной клинической больнице, в которую он поступил из Псковской областной инфекционной клинической больницы, вызвал в социальных сетях общественный резонанс. Часть пользователей отмечает, что ребенку, возраст которого составлял не более двух месяцев, не была оказана своевременная медицинская помощь.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в детской областной клинической больнице. Назначен ряд экспертиз, выясняются все обстоятельства произошедшего. Будет дана комплексная оценка действиям детской областной клинической больницы и Псковской областной инфекционной клинической больницы", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В среду ситуацию также прокомментировали представители комитета по здравоохранению Псковской области. По данным пресс-службы, по факту смерти ребенка региональные власти совместно с филиалом страховой компании "Макс-М" проводятся экспертизу "качества оказания медицинской помощи". На данный момент проверка не завершена.

"Каждая детская смерть - трагедия, поэтому все случаи младенческой смерти рассматриваются на областной комиссии по разбору случаев перинатальной, младенческой, детской и материнской смертности в Псковской области. Проверка будет проведена максимально подробно и объективно, для этого привлечены эксперты из другого региона. Данный случай будет разобран на ближайшем заседании областной комиссии", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежды Рагозиной.